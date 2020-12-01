Освобождение Лачина обеспечило полный контроль над государственной границей Азербайджана - депутат

БАКУ /Trend/ - Сегодня наш народ переживает еще один великий день Победы. Лачинский район, один из самых очаровательных уголков Азербайджана, освобождается от 28-летней оккупации, и многолетняя тоска по родине всех лачинцев подходит к концу. Эта великая победа была достигнута благодаря отваге азербайджанской армии под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

Об этом во вторник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Она сообщила, что освобождение Лачина станет памятной датой в истории Азербайджана.

"Освобождение Лачина обеспечило полный контроль над международно признанными государственными границами Азербайджана, положен конец армянской оккупации, отвага победоносной азербайджанской армии на поле боя дала свой результат. Поздравляю весь народ Азербайджана по этому случаю", - сказала Афет Гасанова.

Депутат отметила, что Лачин крайне важен для Азербайджана также и со стратегической точки зрения.

"Разумеется, армянская сторона никогда не желала возвращать нам Лачинский район. После оккупации района 18 мая 1992 года Армения незаконно заселила его территорию. Армяне думали, что останутся в Лачине навечно. Однако Президент Ильхам Алиев всегда заявлял, что Азербайджан не оставит под оккупацией и пяди своих земель.

Армяне жили грезами, выдумывая миф о "непобедимости" своей армии, прибегали к разным провокациям, чтобы затормозить процесс урегулирования конфликта, подорвать его. Однако они просчитались.

44-дневная война, начавшаяся 27 сентября, привела к полному поражению Армении. На самом деле высокопоставленные армянские военнослужащие признаются, что пророчили проигрыш с первых же дней войны, понимали, что не смогут устоять перед азербайджанской армией. Однако армяне надеялись, что на Азербайджан будет оказано давление на международном уровне, их покровители придут им на помощь и остановят Азербайджан.

Но все эти ожидания армян не оправдались. Президент Ильхам Алиев устоял перед международным давлением, изложил свою твердую позицию и условия. Ещё до начала войны глава государства проделал серьезную работу в сфере дипломатии, чтобы нейтрализовать возможное международное давление, и в период войны, исходя из международного права, Президент Азербайджана весомыми аргументами смог нейтрализовать его.

И без того беспомощная, находящаяся в удручающем положении, Армения была вынуждена смириться с горьким поражением и согласиться на капитуляцию, приняв условия Президента Азербайджана. Согласно заявлению, подписанному 10 ноября, Армения взяла на себя обязательства полностью освободить остававшиеся под оккупацией Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Данное обязательство было выполнено под серьезным контролем Азербайджана, и сегодня Лачинский район был освобожден.

Этот успех - результат продуманной политики, проводимой Президентом Азербайджана, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым на всех уровнях. Внутренняя политика, обеспечивающая нашу экономическую мощь и независимость, и многогранная деятельность, проводимая главой государства на дипломатическом уровне, обусловили наши сегодняшние успехи", - добавила Афет Гасанова.

(Автор:Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)