Президент Ильхам Алиев: Половину урожая пшеницы Армения собирала на наших землях

БАКУ /Trend/ - Половину урожая пшеницы Армения собирала на наших землях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«На освобожденные земли приглашаются иностранные журналисты. Международные медиа освещают последствия армянских зверств. Освещают, во что они превратили за это время Кельбаджар. Как дикари все снесли, подожгли, разграбили, сожгли, вырубили леса. Они представляли себя, как говорится, как народ, который на протяжении веков жил здесь. Народ, живший там на протяжении веков, никогда не сделал бы этого, не совершил бы такого варварства. Они жили там в домах азербайджанцев. Они ничего не построили для себя, камня на камень не положили, только эксплуатировали. Они эксплуатировали наши земли. По предоставленной мне информации, там на десятках тысячах гектаров была посеяна пшеница, в частности, в Агдамском, Физулинском, Джебраильском, Зангиланском районах. Как мне сообщили, Армения собирала на оккупированных землях 90 тысяч тонн пшеницы в год. Общий объем производства пшеницы Арменией вместе с той, что выращивалась на этих оккупированных землях, составлял 190 тысяч тонн. Половину этого урожая они собирали на наших землях. Это – незаконная эксплуатация наших земель. Они ответят за это, возместят нанесенный ущерб. Теперь они лишились этого. Как теперь они будут обеспечивать свою продовольственную безопасность? Там были большие виноградные сады. По пути в Агдамский, Физулинский, Джебраильский районы я увидел, что многие наши виноградные сады разрушены, там остались старые шпалеры. Но во многих местах виноградные плантации сохранены. Они пользовались ими, нашей водой, вырабатывали электроэнергию. Как дикари они вторглись на чужую землю и эксплуатировали ее, хотели изменить ее происхождение, названия населенных пунктов, они разрушили наши исторические памятники, создали ложную историю, издали карты. Это полностью противоречит существующим в регионе традициям, правилам, правилам поведения на Кавказе. Это еще раз показывает, что у армянского народа не было ничего общего с нашим регионом. Они никогда не были кавказским народом. Они пришлые», - сказал Президент Ильхам Алиев.