Президент Ильхам Алиев: Мы демонстрируем всему миру, что являемся великим, непокоренным народом

Политика 1 декабря 2020 14:14 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы демонстрируем всему миру, что являемся великим, непокоренным народом

БАКУ /Trend/ - Мы демонстрируем всему миру, что являемся великим, непокоренным народом.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Я знаю, что в эти дни азербайджанский народ с нетерпением ждал каждого моего выступления, потому что с самых первых дней мы одерживали победу, и в течение этих 44 дней не было такого, чтобы мы где-то отступали, ни разу. Хотя в войнах такое бывает, армии наступают, отступают, делают тактические маневры. Мы ни одного дня не отступали. Наши раненые солдаты, находившиеся в тяжелом состоянии, говорили в госпиталях, больницах, что хотим поскорее поправиться и вернуться в боевую зону. Да упокоит Аллах души наших шехидов, когда родители хоронили их, говорили – да здравствует Родина. Говорили – вперед, только вперед. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!

Мирные граждане – погибли 94 гражданских лица, более 400 мирных граждан были ранены заклятым врагом. Люди, дома которых были разрушены, выбираясь из-под обломков, говорили – только вперед. Знаете, это должен знать каждый, и мы демонстрируем всему миру, что являемся великим, непокоренным народом. Мы одержали Победу на поле боя, на политической арене, и эта Победа открывает новую эру для нашей страны. Это будет эра развития, безопасности и прогресса.

Я уже завершаю свои обращения на эту тему. Уверен, что после этого, конечно, во многих случаях буду обращаться к родному народу. Но хочу завершить свои обращения, связанные с этим периодом, словами, о которых мечтали все граждане Азербайджана: Джебраил наш, Физули наш, Зангилан наш, Губадлы наш, Агдам наш, Кельбаджар наш, Лачин наш, Шуша наша, Карабах наш! Карабах – это Азербайджан! Слава азербайджанскому народу! Да здравствует Азербайджан!» - сказал глава государства.

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