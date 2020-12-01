Президент Ильхам Алиев: Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Наша победа – это историческая Победа. Мы освободили несколько районов от врага на поле боя, три района вернули, вынудив врага, и, таким образом, урегулировали нагорно-карабахский конфликт. Теперь нагорно-карабахского конфликта больше нет. Если кто-то считает, что этот конфликт еще продолжается, то он ошибается. Люди, живущие сегодня в Нагорном Карабахе, - граждане Азербайджана. Еще раз хочу сказать, они увидят, что их жизнь в рамках единого Азербайджанского государства будет хорошей. Они избавятся от этой нищеты. Посмотрите, мы сейчас прокладываем железную дорогу из Барды в Агдам. Расстояние от Агдама до Ханкенди составляет 20-30 километров. А сколько времени займет поездка из столицы Армении в Ханкенди? На грузовых автомобилях, возможно, десять часов. Причем по сложным горным дорогам. А из Агдама в Ханкенди – полчаса», - сказал глава государства.