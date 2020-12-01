Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением Лачина (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджанской Республики, Победоносный Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением Лачинского района от оккупации.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Дорогие соотечественники.

С чувством большой радости сообщаю, что Лачинский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Освобождение Лачинского района от оккупации – историческое событие. Причем мы вернули Лачинский район без единого выстрела. Мы принудили врага к этому. Одержанная на поле боя яркая победа привела к этому прекрасному результату, три наших района – Агдамский, Кяльбаджарский и Лачинский – возвращены нам. Мы вернули эти районы без единого выстрела, без единого шехида», - сказал глава государства.