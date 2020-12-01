Группа военнослужащих в Азербайджане уволена с воинской службы по мобилизации - Распоряжение Президента Азербайджана(версия 2)

Политика 1 декабря 2020 16:38 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 15:04)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение об увольнении группы военнослужащих с воинской службы по мобилизации.

Согласно распоряжению, со второго декабря 2020 года увольняются с военной службы по мобилизации военнослужащие следующих категорий, призванные на военную службу на основании Распоряжения Президента Азербайджана от 28 сентября 2020 года номер 2280:

- имеющие трех и более детей;

- имеющие на иждивении лицо, являющееся инвалидом I группы;

- имеющие на иждивении несовершеннолетних братьев и сестер;

- являющиеся единственными сыновьями в семье;

- отцы или братья которых погибли или скончались в ходе боевых операций, а также при исполнении обязанностей по военной службе;

- получившие ранения в ходе боевых операций, а также признанные военно-врачебными комиссиями негодными к военной службе в мирное время и ограниченно годными в военное время;

- близкие родственники которых погибли в результате военных провокаций Армении и обстрела ею территорий Азербайджана;

- получающие образование в форме дневного обучения в бакалавриате, магистратуре, докторантуре (адъюнктуре), основное (базовое высшее) медицинское образование и в резидентуре в учебных заведениях, прошедших аккредитацию и государственную регистрацию, получивших специальное разрешение (лицензию) для осуществления деятельности, независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, а также в их филиалах, Национальной Академии Наук Азербайджана и других научных организациях, предусмотренных в "Списке высших учебных заведений и научных учреждений Азербайджана, в которых созданы докторантуры", утвержденном постановлением Кабинета министров Азербайджана от 14 декабря 2010 года № 235.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.

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