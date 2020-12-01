В Азербайджане учреждены ордена и медали по случаю победы в Отечественной войне - Указ Президента Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о применении закона Азербайджана от 26 ноября № 204-VIQD "О внесении изменений в закон Азербайджана "Об учреждении орденов и медалей Азербайджана" в связи с учреждением орденов и медалей Азербайджана по случаю Отечественной войны".

Как сообщает во вторник Trend, учреждены ордена по случаю победы в Отечественной войне - "Зефер" и "Карабах", медали "Герой Отечественной войны", "Отважный боец", "За отличие в боях", "За освобождение Суговушана", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Ходжавенда", "За освобождение Физули", "За освобождение Зангилана", "За освобождение Губадлы", "За освобождение Шуша", "За освобождение Кельбаджара", "За освобождение Агдама", "За освобождение Лачина", "Участник Отечественной войны" и "За заслуги в тылу в Отечественной войне".