Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Генеральный секретарь Организации исламского сотрудничества Юсеф бин Ахмед аль-Усаймин направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Для меня честь от имени Организации исламского сотрудничества (ОИС) и от себя лично передать Вашему превосходительству сердечные поздравления по случаю знаменательной победы Азербайджана и освобождения оккупированного Нагорно-Карабахского региона.

Генеральный секретариат согласно соответствующим резолюциям и постановлениям, принятым ОИС и Советом Безопасности ООН, во всех официальных заявлениях и своей деятельности постоянно поддерживал Азербайджанскую Республику и ее решительную позицию, связанную с нагорно-карабахским конфликтом.

Пользуясь этой приятной возможностью, хочу выразить уверенность в том, что тесное сотрудничество между Организацией исламского сотрудничества, ее соответствующими структурами и Азербайджанской Республикой послужит населению Карабаха и внесет вклад в его возвращение спустя долгое время к родным очагам. Желаю азербайджанскому народу мира, прогресса и благосостояния.

Господин Президент, прошу принять заверения в глубочайшем почтении".