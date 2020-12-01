Унижение военнопленных не характерно для азербайджанского народа - Госкомиссия (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Одна из задач, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Президентом Азербайджана, Президентом России и премьер-министром Армении, заключается в обеспечении обмена пленными, заложниками и телами погибших в гуманитарных целях.

Как сообщили во вторник Trend в Государственной комиссии Азербайджана по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан, Азербайджан привержен своим обязательствам, вытекающим из норм международного гуманитарного права и принципов гуманизма. В отличие от Армении, сдавшиеся азербайджанской армии армянские военнослужащие и эвакуированные из зоны боевых действий гражданские лица в соответствии с требованиями Женевской конвенции были незамедлительно интернированы из зоны боевых действий и полностью обеспечены всеми условиями содержания, достойным обращением, едой, водой, а раненые правами на лечение.

"Азербайджанская сторона регулярно предоставляла информацию о сдавшихся в плен армянских военнослужащих Международному Комитету Красного Креста (МККК) и командованию миротворческих сил Российской Федерации, создавала все условия для посещения их представителями МККК, организовывала телефонную связь некоторым пленным со своими родителями.

В армянских социальных сетях целенаправленно распространяется ложная информация о том, что на военном параде по случаю победы Азербайджана будут показаны пленные армяне, с ними будто бы обращаются бесчеловечно. Мы категорически опровергаем эту информацию, она необоснованна и не соответствует действительности. Заявляем, что демонстрация военнопленных и их унижение не присуще азербайджанскому народу и победоносной армии Азербайджана.

Армения, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она также присоединилась, как и в Первой Карабахской войне, скрывает азербайджанских пленных от международных организаций, не дает своевременной информации о них, кроме того, бесчеловечно обращается с ними, ставя их жизнь под угрозу. В связи с этим имеются неопровержимые видео-фото материалы, которые были зафиксированы самими армянскими военнослужащими.

Главной причиной пленения армянских военнослужащих являются агрессия и оккупационная политика Армении. Заявляем, обращаясь к армянским матерям, что главным виновником проблемы, связанной с возвращением их детей, является, демонстрирующее неконструктивную позицию, руководство Армении.

Азербайджан является сторонником обмена пленных и заложников по принципу "всех на всех".

Продолжаются контакты с МККК и командованием миротворческих сил Российской Федерации для определения судьбы наших военнослужащих, которые считаются без вести пропавшими", - отметили в Госкомиссии.

Граждане могут обращаться в Госкомиссию с помощью сайта www.human.gov.az, а также по телефону (+994 12) 405-71-61 и (+994 12) 8161 (горячая линия).