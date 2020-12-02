Мажилис Казахстана одобрил поправки по вопросам деятельности на Каспии

В Мажилисе в первом чтении одобрили поправки в некоторые законодательные акты по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море. За Комитетом национальной безопасности планируется закрепить новые функции, передает Trend со ссылкой на Tengrinews.kz.

Основной целью законопроекта является имплементация положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в ряд законодательных актов Республики Казахстан.

"Так, законопроектом вводятся понятия "рыболовная зона", "режим рыболовной зоны", а также закрепляется компетенция государственных органов по контролю за соблюдением исключительных прав Республики Казахстан на промысел водных биологических ресурсов в рыболовной зоне и порядок их взаимодействия.

С учетом положений конвенции вносятся изменения в действующие понятия "исходные линии для отчета ширины территориальных вод", "территориальные воды", "пограничное пространство Республики Казахстан".

Законопроектом закрепляется компетенция Комитета национальной безопасности на принятие правовых актов по организации строительства судов, утверждению описания и применения опознавательных знаков и внешней окраски судов Пограничной службы Республики Казахстан", - говорится в заключении профильного комитета Мажилиса.

Комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по данному законопроекту. С учетом изложенного Комитет по международным делам, обороне и безопасности внос предложение об одобрении проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам, связанным с осуществлением деятельности на Каспийском море", в первом чтении.