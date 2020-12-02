МИД Азербайджана прокомментировал информацию о планируемой поездке французских парламентариев в Карабах

БАКУ /Trend/ - Официальная позиция Азербайджана относительно визитов на его суверенную территорию в рамках международно признанных границ известна, и эта позиция остается неизменной.

Об этом сказала глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя распространившиеся в армянских СМИ сообщения о том, что группа членов парламента Франции планирует посетить Армению и Нагорный Карабах, провести там встречи и оценить гуманитарную ситуацию.

Абдуллаева отметила, что визиты на территорию Азербайджана, в том числе в Нагорно-карабахский регион, должны согласовываться с правительством Азербайджана: "Лица, нарушающие законодательство Азербайджана, сталкиваются с соответствующими санкциями, и их въезд в будущем на территорию Азербайджана ограничивается», - подчеркнула она.

(Текст: Кямаля Сеидова)