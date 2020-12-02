Видеокадры из села Гарыгышлаг Лачинского района (ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - Минобороны Азербайджана распространило видеокадры из села Гарыгышлаг Лачинского района, сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство.
Trend представляет данные видеокадры.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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