Президент Международной Тюркской академии поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в среду Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство уважаемый господин Президент.

Разрешите еще раз от имени руководства Международной Тюркской академии и от себя лично сердечно поздравить Вас с Великой Победой.

Продолжавшаяся сорок четыре дня Отечественная война, Ваши беспримерная отвага, воля и решительность, настрой братского азербайджанского народа и доблестной Азербайджанской армии во что бы то ни стало одержать победу положили конец продолжавшимся годами двойным стандартам и несправедливости. Эта большая победа стала неподражаемым примером триумфа Азербайджана в мировой как в военной, так и дипломатической истории, явилась символом Вашей неутомимой деятельности, внешней политики и дипломатии, которые Вы с большим мастерством формировали на протяжении многих лет, нерушимой внутренней гармонии, единства и равенства азербайджанского народа.

С первых дней войны Международная Тюркская академия продемонстрировала четкую позицию, заявила, что находится рядом с братским Азербайджаном в справедливой войне и резко осуждает вероломную ракетную атаку Армении на гражданские населенные пункты.

Наряду с этим, Академия, стремясь продемонстрировать наглядную поддержку, при содействии посольства Азербайджанской Республики в Республике Казахстан 10 ноября 2020 года по случаю освобождения города Шуша выпустила на казахском языке книгу-фотоальбом «Карабах – квинтэссенция Азербайджана: история, культура, природа», над которой работала долгое время. Книга-альбом в изящном оформлении, где собраны факты и документы об исторических памятниках на азербайджанских территориях, много лет остававшихся под оккупацией, культуре, личностях, природе этого региона, а также его оккупации является первым подобным изданием, подготовленным международной организацией.

150-летний юбилей Абдуррагим бека Ахвердиева, 135-летие Узеира Гаджибейли – мероприятия, которые Международная Тюркская академия планировала провести в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, однако перенесла по причине пандемии, она решила отметить в подходящие дни 2021 года крупным международным мероприятием в городе, где они родились - родной Шуше. Нам хотелось бы провести запланированные мероприятия в освобожденной от оккупации Шуше, представляющей большую духовную ценность для тюркского мира.

Уважаемый господин Президент, еще раз поздравляю Вас, братский азербайджанский народ с исторической победой, выражаю Вашему превосходительству глубокое почтение".