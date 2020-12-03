Посольские слушания в Национальной ассамблее Франции – позиция и ответ Азербайджана

Политика 3 декабря 2020 10:59 (UTC+04:00)
Посольские слушания в Национальной ассамблее Франции – позиция и ответ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Национальной ассамблее, нижней палате французского парламента, состоится обсуждение и голосование по очередной антиазербайджанской резолюции - "О защите армянского народа и христианских общин Европы и Востока". Чем вызвано появление такой "актуальной" резолюции в парламенте "дружественной" Франции? Ответ прост - предыдущие две резолюции, носившие откровенно антиазербайджанский характер, с призывом признать "независимость Нагорного Карабаха", не прошли через соответствующие комитеты нижней палаты благодаря усилиям азербайджанских дипломатов и французских друзей страны.

Но, как говорится, не мытьем, так катаньем. Для придания демократической формы самой процедуре, создания видимости плюрализма и транспарентности, а скорее благодаря активной работе немногочисленной азербайджанской общины Франции, подвергшей резкой критике необъективную, проармянскую позицию парламента, Комитет по внешним связям Ассамблеи вынужден был вчера пригласить на слушания по проекту данной резолюции послов Азербайджана и Армении во Франции.

Просмотр прямой трансляции выступлений двух послов показал - члены Комиссии не смогли сохранить баланс даже в этом формате. Выступление посла Азербайджана Рахмана Мустафаева постоянно прерывалось - время, выделенное ему, было "съедено" длинными вопросами-дискуссиями ряда депутатов, не скрывавших своей ненависти к Азербайджану. При этом выступление посла Армении было больше похоже на сольное выступление генсека в послушной беззвучной аудитории на очередном съезде компартии.

Но голос Азербайджана все-таки прозвучал, и десятки тысяч французов услышали правду о конфликте и позиции нашей страны.

Комментируя тезис о том, что якобы "Азербайджан развязал новую войну против региона Нагорного Карабаха", посол Рахман Мустафаев представил детальный анализ истории конфликта с 1992 года, подробно остановившись на провокационных действиях правительства Пашиняна, начиная с 2018 года, и отметив, что именно эти действия подорвали мирный процесс. Он коснулся также последствий июльской агрессии со стороны Армении в Товузе, ее провокаций в сентябре, итогах контрнаступательной военной кампании. Дипломат отметил, что все действия Азербайджана, начиная с 1992 г. и вплоть до подписания трехстороннего соглашения 10 ноября 2020 г., опирались на международное право, положения резолюций СБ ООН, право на легитимную защиту в соответствии со ст. 51 Устава ООН.

Мустафаев коснулся и содержащегося в проекте резолюции тезиса о т. н. "участии сирийских джихадистов" в 44-дневной войне, назвав эти обвинения беспочвенными и несправедливыми. В то же время он показал депутатам выдержки из доклада о фактах участия наемников из ряда стран мира на стороне армянской армии, сделав особый акцент на наемниках из Франции. Дипломат отметил, что в отличие от французской стороны, Азербайджан опирается на факты и на букву закона, в частности статьи Уголовного кодекса Франции. "Мы уже обратились в соответствующие органы вашей страны с тем, чтобы было начато расследование фактов участия и военных преступлений граждан Франции в ходе второй Карабахской войны", - сказал Мустафаев, вызвав этими словами кислые гримасы у некоторых членов Комиссии.

Дипломат резко раскритиковал те статьи проекта резолюции, в которых отмечается "использование Азербайджаном мощных вооружений", используется выражение "массивные бомбардировки населения Карабаха". Мустафаев заверил, что "Армения воевала не с игрушечными пистолетами". Ссылаясь на выступление Президента Азербайджана Ильхама Алиева, посол привел некоторые наименования уничтоженной армянской военной техники, отметив, что только число уничтоженных в Карабахе армянских танков превысило суммарное количество танков, находящихся на вооружении армий двух стран-членов НАТО - Чехии и Словакии (соответственно, 150 и 200) с населением более 16 миллионов человек.

Именно в этот момент и.о. главы Комиссии прервал азербайджанского посла, заявив, что "мы тут не о танках собрались говорить". "Безусловно, не о танках", - парировал посол, добавив: "Мы тут говорим о том, что крайне милитаризированный сепаратистский режим не хотел мира и не был готов к освобождению оккупированных территорий".

Рахман Мустафаев также рассказал о бомбардировках Гянджи, о жертвах среди азербайджанского мирного населения, возложив ответственность за эти преступления на руководство Армении.

Азербайджанский дипломат уделил большое внимание и критике содержащихся в резолюции тезисов о т. н. "этнической чистке армянского населения Карабаха", "войне цивилизаций", "необходимости защиты Армении как бастиона христианства и демократии".

Посол призвал депутатов вспомнить реальные факты. Он отметил, что в НКАО Советского Азербайджана до начала конфликта проживали 74% армян, 22% азербайджанцев и 4% представителей других этнических и религиозных меньшинств, главным образом христианских. Непосредственно до провозглашения т.н. "независимости" Нагорного Карабаха все эти меньшинства были насильственно изгнаны из региона. Иными словами, отметил Мустафаев, "мусульманский Азербайджан смог в течение десятилетий сохранить культурное, этническое и религиозное многообразие Карабаха, на территории которого мирно проживали 48 этнических и конфессиональных групп, в то время христианская шовинистическая Армения разрушила это многообразие и превратила регион в моноэтническую военную казарму". Далее он привел факты мирного сосуществования различных религиозных общин в современном Азербайджане, озвучив вывод о том, что отнюдь не Армения, а именно Азербайджан является бастионом защиты христианства в регионе.

Полностью согласившись с тезисом о "столкновении цивилизаций", Мустафаев задал при этом членам Комиссии вопрос о том, какие цивилизации имеют в данном случае в виду они сами. Дипломат пояснил, что есть, безусловно, столкновение цивилизации ненависти с цивилизацией терпимости, конфликт философии агрессии и шовинизма с философией толерантности и секуляризма. Он добавил, что Азербайджан является светской толерантной республикой с момента провозглашения первой Республики, в которой действовал многопартийный парламент, в том числе предоставивший право голоса женщинам в июле 1919 г. - задолго до Франции и других европейских стран.

Франция уже не является объективным и беспристрастным посредником, и сегодня, по сути, встала на сторону Армении, сказал Мустафаев, отвечая на вопросы парламентариев. В связи с этим он призвал с уважением отнестись к решению Милли Меджлиса Азербайджана, призвавшего правительство обратиться в ОБСЕ с просьбой лишить Францию статуса страны-сопредседателя. Это решение отражает преобладающие в азербайджанском обществе настроения решительного протеста против проармянской позиции Франции, сказал посол.

Отвечая на соответствующий вопрос, Мустафаев сказал, что статус армян Нагорного Карабаха и самого региона четко определен в резолюциях СБ ООН фразой "армяне Нагорно-карабахского региона Азербайджанской Республики". Формула будущего мира между армянами и азербайджанцами должна быть основана на равенстве перед законом всех граждан Республики, независимо от их этнической и религиозной принадлежности, на соблюдении Конституции Республики, уважении армянами границ, истории и культуры Азербайджана, сказал дипломат.

Посол Азербайджана ответил также на вопрос о том, какие гарантии Баку может предоставить армянам и их "культурному и религиозному наследию". Гарантии Азербайджана, отметил он, это сама практика и философия государства, на территории которого в течение столетий мирно и в гармонии проживают мусульмане-сунниты и православные, католики и мусульмане-шииты, протестанты, горские евреи и евреи-ашкенази, а также представители других конфессий и этнических меньшинств.

Что касается христианского "культурного и религиозного наследия", то он отметил, что в течение более шести веков, до арабского завоевания и исламизации, Азербайджан - Кавказская Албания - был христианским государством со своими памятниками архитектуры, церквями, храмами и монументами. Все эти памятники являются культурным и религиозным наследием азербайджанского государства. Дипломат также призвал депутатов к тому, чтобы в данном вопросе они исходили из положений Гаагской конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта от 1954 г. Мустафаев добавил при этом, что на оккупированных в течение почти 30 лет территориях Азербайджана были уничтожены, разграблены и осквернены многие памятники, музеи, библиотеки, мечети и другие культурные ценности. Они будут восстановлены, государство будет в равной мере защищать культурные ценности всех конфессий. Предстоит огромная работа по восстановлению освобожденных территорий, добавил посол.

Азербайджанский дипломат охарактеризовал в целом данный проект резолюции как документ, содержащий ложные и беспочвенные утверждения, и оторванный от правовых и политических реалий, связанных с конфликтом. Мустафаев подчеркнул, что до войны Азербайджан был ведущей страной региона Южного Кавказа, и после войны, безусловно, станет еще более сильным и влиятельным региональным игроком. Дорога в регион проходит через Азербайджан, отметил посол, добавив, что Франция как влиятельная европейская держава, член СБ ООН, НАТО и ЕС смогла бы сыграть важную роль в региональных делах и процессах. Но для этого, отметил Мустафаев, она должна относиться к Азербайджану с уважением, быть беспристрастной в конфликте. Сославшись на выступление Президента Азербайджана, посол добавил при этом, что вмешательство Франции во внутренние дела Азербайджана недопустимо.

Учитывая царившие на данных слушаниях настроения, комментарии французских депутатов в социальных сетях ("мы должны выразить солидарность с армянским народом"), проармянскую позицию как оппозиционных, так и правящей парламентской фракции (по информации наших диписточников, глава фракции, бывший министр внутренних дел и глава правящей промакроновской фракции "Республика на марше" Кристоф Кастанер отказался встречаться с послом Азербайджана, что достаточно показательно для позиции правящих кругов этой страны) исход голосования, скорее всего, предопределен. И хотя содержащийся в проекте "беззубый" призыв о необходимости "признания Нагорного Карабаха" не будет иметь для нас никаких правовых последствий, политические последствия все же будут. В полной чаше азербайджанского терпения станет еще одной каплей больше. И не исключено, что это будет последняя капля.

Глава русской службы новостей АМИ Trend Ляман Зейналова

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