Обеспечение территориальной целостности Азербайджана позволит выйти на новый этап развития - депутат

БАКУ /Trend/ - Своей абсолютной победой над Арменией в результате 44-дневной войны Азербайджан создал в регионе новую реальность, открыл новую страницу.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что важнейшим историческим аспектом этой победы для нашей страны стало восстановление территориальной целостности и границ Азербайджана, которые были нарушены на протяжении почти 30 лет.

"Конфликт, который не удавалось урегулировать международным организациям почти 30 лет, Азербайджан решил самостоятельно в течение 44 дней. Таким образом, Азербайджан также выполнил резолюции Совета Безопасности ООН, которые оставались на бумаге в течение 27 лет. Азербайджан вошел в историю как одна из немногих стран, которая исключительно за счет своих возможностей выполнила резолюции международной организации.

Разумеется, это значительно повысило престиж страны и ее влияние как в мире, так и в регионе. Азербайджан подал наглядный пример торжества закона, доказал всему миру, что беззаконию однажды будет дан должный ответ, справедливость обязательно восторжествует", - отметила Афет Гасанова.

Депутат подчеркнула, что важная часть заявления, подписанного президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, уже выполнена. Так, Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы возвращены Азербайджану, как и было предусмотрено.

"Работа по выполнению других пунктов заявления продолжается. Этот документ стал возможным благодаря героизму и профессионализму победоносной азербайджанской армии под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева.

В регионе уже возникла новая реальность, новый формат безопасности и сотрудничества, и этот формат создал Азербайджан. Для нашей страны начинается новая эпоха, и она будет богата новыми достижениями как в политической, дипломатической, так и в экономической сферах. Азербайджан укрепил свой престиж в мире как страна-победительница, восстановил справедливость, положил конец оккупации своей территории и повысил доверие к нашей стране.

Богатые природные ресурсы, огромный экономический и туристический потенциал наших освобожденных территорий обеспечит выход нашей страны на новый этап развития. Предусмотренное в заявлении создание транспортного коридора между Нахчываном и основной частью Азербайджана откроет новые перспективы для нашей страны, позволит стать международным транспортным коридором в еще одном направлении. Это, наряду с экономической, принесет нашей стране большую политическую выгоду.

Победа на поле боя обусловила нашу победу во многих сферах. Все эти успехи стали возможны благодаря дальновидной и мудрой политике, продуманной стратегии, напряженному труду, твердой и принципиальной позиции Президента Ильхама Алиева", - сказала Афет Гасанова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)