Президент Турции посетит Азербайджан

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Азербайджан.

Об этом сообщил Trend в четверг дипломатический источник.

По его словам, визит состоится на следующей неделе.

В настоящее время ведутся работы по подготовке визита Президента Эрдогана в Баку, сказал источник.