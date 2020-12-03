В селах Суговушан и Талыш создан служебный пост и назначены инспекторы (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В селах Суговушан и Талыш создан служебный пост и назначены инспекторы.

Об этом сообщилиTrend в четверг в Бардинской региональной группе пресс-службы министерства внутренних дел Азербайджана.

"Усиливаются меры безопасности на территориях, освобожденных от оккупации. Сотрудники Тертерского районного отдела полиции возобновили служебную деятельность в освобожденных от оккупации селах Суговушан и Талыш. Для обеспечения безопасности на территории сел были назначены инспекторы и создан служебный пост", - сказали в региональной группе.

(Автор: Самир Али)