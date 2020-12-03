Общественности будет представлена подробная информация о шехидах - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Подробная информация об именах погибших военнослужащих, дате рождения, звании и пройденном боевом пути будет представлена общественности страны. Комиссия, состоящая из сотрудников соответствующих государственных структур, работает в этом направлении.

Как сообщает в четверг Trend, об этом говорится в сообщении министерства обороны Азербайджана.

"В Отечественной войне погибли 2 783 военнослужащих ВС Азербайджана. В том числе продолжается работа по установлению личности 103 военнослужащих методом анализа ДНК. Более 100 наших военнослужащих числятся пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры, чтобы найти их и представить их семьям информацию. В настоящее время в медицинских учреждениях лечатся 1245 наших военнослужащих", - сказали в министерстве обороны.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)