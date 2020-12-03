В Азербайджане 4 декабря будет чтиться память шехидов Отечественной войны - Распоряжение
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о поминовении памяти шехидов Отечественной войны.
Согласно распоряжению, в 12:00 четвертого декабря 2020 года память шехидов Отечественной войны, пожертвовавших своими жизнями во имя территориальной целостности Азербайджана, будет почтена минутой молчания.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего распоряжения.
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