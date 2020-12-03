Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами Отечественной войны

БАКУ /Trend/ - Помощник Президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев разместил на своей странице в Твиттере публикацию, посвященную шехидам Отечественной войны.

Как сообщает Trend, Хикмет Гаджиев выразил соболезнования в связи с шехидами.

"Да смилуется Аллах над всеми шехидами! Шехиды не умирают!", - написал помощник Президента.