Президент Ильхам Алиев: Азербайджан своевременно принял необходимые меры с целью предотвращения распространения вируса

БАКУ /Trend/ - Азербайджан своевременно принял необходимые меры с целью предотвращения распространения вируса. Нами были предприняты адекватные шаги в соответствии с ситуацией, сложившейся в связи с COVID-19.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

«Сегодня инфицированные коронавирусом по стране проходят лечение в 46 государственных больницах. Когда началась пандемия, у нас было 6 функциональных лабораторий. В настоящее время число действующих лабораторий превышает 40.

С целью предотвращения негативного влияния пандемии правительство представило пакет социально-экономической помощи и финансовой поддержки в размере 2,5 миллиарда долларов США. Меры социальной помощи охватывают 5 миллионов человек, что составляет половину населения страны. Борьба с коронавирусом финансировалась только за счет внутренних источников, без какой-либо внешней финансовой поддержки», - сказал Президент Ильхам Алиев.