Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как отмечается, посол Франции будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей этой страны необоснованной и предвзятой резолюции, и до него будет доведен решительный протест азербайджанской стороны.

В сообщении МИД говорится, что принятие резолюции «Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока» представляет собой очередное проявление необоснованной, недружественной и провокационной деятельности парламента Франции.