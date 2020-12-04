Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Посол Франции в Азербайджане будет вызван в МИД, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Как отмечается, посол Франции будет вызван в МИД в связи с принятием Национальной ассамблеей этой страны необоснованной и предвзятой резолюцией, и до него будет доведен решительный протест азербайджанской стороны.

В сообщении МИД говорится, что принятие резолюции «Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока» представляет собой очередное проявление необоснованной, недружественной и провокационной деятельности парламента Франции. Принятие предвзятой резолюции нижней палатой вслед за Сенатом говорит о продолжительной кампании, проводимой против Азербайджана: «Как видно из названия резолюции, члены Национальной ассамблеи, демонстрирующие проармянскую позицию, пытаются придать вопросу религиозную окраску, что никак не отражает реальность. Азербайджан - многонациональное многоконфессиональное государство, где в мире и гармонии, как одна семья живут люди различного вероисповедования и этнической принадлежности. Мы отвергаем попытки преподносить армяно-азербайджанский конфликт как межрелигиозное и межцивилизационное столкновение, решительно осуждаем такой подход, являющийся серьезной угрозой миру и безопасности. Эта резолюция не имеет юридической силы. Однако, учитывая ее политическое содержание, хотели бы подчеркнуть, что эти в корне ошибочные резолюции идут вразрез с нормами и принципами международного права, Уставом ООН и Хельсинкским заключительным актом, резолюциями СБ ООН от 1993 года, а также с двусторонними документами, существующими между Азербайджаном и Францией".