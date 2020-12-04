"Билайн" не работает в Ханкенди

БАКУ/Trend/ - В СМИ и Telegram-каналах на днях появилась ложная информация о том, что якобы группа Veon начала деятельность своей торговой марки оператора связи "Билайн" в азербайджанском Ханкенди, передает Trend со ссылкой на "Вестник Кавказа".

Данные сообщения являются фейками: никаких договоров о предпринимательской деятельности на территории Азербайджана группа Veon не заключала, а без лицензии от азербайджанских властей она не может вести бизнес ни в Ханкенди, ни в других городах Азербайданской Республики.

Напомним, что Veon совсем недавно, 29 октября, полностью вышла из бизнеса в Армении. Группа компаний продала свою "дочку" "Веон Армения" (торговая марка Beeline) армянской компании Team за $51 млн.

Покинуть Армению Veon пыталась с конца 2019 года, тогда она вела переговоры о продаже "Веон Армения" с компанией Ucom, однако в мае сделка распалась после того, как мажоритарии Ucom были объявлены в розыск, а руководство, разругавшись с ними, уволилось и образовало собственную структуру Team. Ucom пыталась разрушить эту сделку через обращение к властям, и один из судов даже наложил запрет на продажу "Веон Армения" Team, однако в итоге сделка все-таки была заключена.

Таким образом, у группы Veon сейчас нет каких-либо оснований даже желать работать в Армении, откуда она с таким трудом вышла.