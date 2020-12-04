БАКУ /Trend/ - Украина всегда поддерживала и будет поддерживать территориальную целостность Азербайджана.

Об этом сопредседатель Рабочей группы по межпарламентским связям Украина -Азербайджан Владимир Крейденко сказал на встрече в формате видеоконференции между рабочими группами по межпарламентским связям Украина-Азербайджан и Азербайджан-Украина, сообщает в пятницу Trend.

Оба сопредседателя рабочей группы поздравили Азербайджан по случаю восстановления территориальной целостности, выразили уверенность в том, что в ближайшее время на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях будет обеспечено экономическое развитие, построена инфраструктура.

Отметим, что Рабочая группа по связям с Азербайджаном в парламенте Украины одна из наиболее крупных, в ней более 50 человек. В связи с этим у группы два сопредседателя.

На встрече было подчеркнуто, что отношения между Азербайджаном и Украиной основаны на взаимоуважении и доверии.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)