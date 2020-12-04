Я тоже поддерживаю рекомендацию Президента Ильхама Алиева, данную им Франции - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Минская группа ОБСЕ является посреднической группой. Франция, являющаяся страной-сопредседателем, должна выступать как посредник.

Как передает в пятницу Trend, об этом, комментируя резолюцию французского парламента о признании так называемой "нагорно-карабахской республики", сказал Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он сообщил, что своими последними действиями Франция потеряла право посредника, и Президент Турции надеется, что она, в первую очередь, избавиться от президента Эмманюэля Макрона.

"Макрон - бедствие для Франции. На самом деле, с Макроном Франция переживает крайне опасный период. Надеюсь, что Франция избавится от такого бедствия, как Макрон. Мой дорогой брат Ильхам Алиев порекомендовал Франции кое-что. Он сказал, что если Франция настолько любит армян, то пусть передаст им Марсель. Я рекомендую то же самое", - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)