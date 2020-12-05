Сегодня небо Карабаха украшают взвившиеся флаги со звездой и полумесяцем - Реджеп Тайип Эрдоган
БАКУ /Trend/ - Благодаря борьбе наших азербайджанских братьев сегодня небо Карабаха украшают взвившиеся флаги со звездой и полумесяцем.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в субботу Trend.
Президент Турции отметил, что победа, одержанная в Карабахе, была справедливой как с точки зрения международного права, так и с дипломатической и военной точек зрения.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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