Сегодня небо Карабаха украшают взвившиеся флаги со звездой и полумесяцем - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - Благодаря борьбе наших азербайджанских братьев сегодня небо Карабаха украшают взвившиеся флаги со звездой и полумесяцем.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает в субботу Trend.

Президент Турции отметил, что победа, одержанная в Карабахе, была справедливой как с точки зрения международного права, так и с дипломатической и военной точек зрения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)