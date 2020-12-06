Архитектором сегодняшней трагической ситуации в Армении является тандем Саргсян-Кочарян - политолог

БАКУ /Trend/ - Тандем Саргсян-Кочарян вошел в историю как палач азербайджанского народа. Именно возглавляемые ими террористические группировки подвергли азербайджанский народ этнической чистке. Эти палачи также виноваты в изгнании со своих земель около 1 миллиона наших соотечественников.

Об этом сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Политолог сказал, досадным моментом является то, что эти два преступника, сыгравшие ключевую роль в оккупации наших земель, более 20 лет сидели у руля армянского государства, не меняя свое мировоззрение.

"Хотя армянский народ не дождался того, чего ожидал от Пашиняна, он - не единственный архитектор сегодняшней трагической картины. Как сказал Президент Азербайджана, мы уничтожили армию, созданную бывшим преступным режимом. Пашинян - никто. Он находится у власти всего два года. Армения же почти 30 лет строила оборонные укрепления в Карабахе, собирала оружие и технику. Мифы о "линии Оганяна" и "непобедимой армии" также были ложными представлениями, придуманными бывшими лидерами армянской хунты. Наша славная армия за 44 дня на поле боя развеяла эти мифы и отомстила за угнетение азербайджанского народа со стороны Армении по руководством тандема Кочарян-Саркисян. Но, конечно, наша борьба за справедливость будет продолжаться и на юридическом уровне. Эти замаранные кровью преступники должны предстать перед Международным уголовным судом. Тогда справедливость восторжествует", - сказал Ахмедли.

Политолог отметил, что борьба за власть вышеуказанных лиц, переместившаяся сегодня на улицы Еревана, со стороны выглядит очень жалко. Интересно, в каком образе они снова хотят встать у руля Армении? Разве они уже не создали армию, павшую на колени и потерпевшую унизительное поражение?

"На самом деле, у армянского народа появилась историческая возможность обеспечить себе достойную жизнь, избрав и поставив у власти людей, обладающих здравым умом и рассудком. Но если они впадут в эйфорию и снова уступят место военным преступникам, то винить смогут только себя за положение, в котором снова окажутся", - добавил политолог.

(Автор: Эльчин Мехтиев Редактор: Наталья Кочнева)