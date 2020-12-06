Итальянские депутаты посетили освобожденный от оккупации город Агдам (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Делегация Палаты депутатов Италии посетила освобожденный от армянской оккупации город Агдам.

Как сообщает в воскресенье Trend, целью визита было ознакомление с последствиями военных преступлений, совершенных вооруженными силами Армении.

Делегацию во главе с заместителем спикера Палаты депутатов Этторе Росато сопровождали руководитель азербайджано-итальянской рабочей группы по межпарламентским связям Азер Керимли, другие депутаты и официальные лица.

Делегация ознакомилась с результатами военных преступлений, совершенных Арменией в Агдаме. Они стали свидетелями вандализма, совершаемого здесь армянами на протяжении 27 лет.

Посетители Агдамской мечети вначале были проинформированы о том, что 23 июля 1993 года армянские вооруженные формирования, оккупировавшие 77 процентов занимающего важное географическое положение Агдамского района - один город, один поселок, 79 деревень, совершили беспрецедентный вандализм на этой территории. Армяне разграбили, разрушили и сожгли дома, общественные здания, школы, детские сады, больницы, промышленные предприятия в городе Агдам и селах района. Кладбища, исторические и культурные памятники в Агдаме также подверглись вандализму со стороны армян. На месте Агдама, когда-то самого богатого района Азербайджана, теперь остались руины.

Было отмечено, что, как и другие исторические памятники, памятник XIX века Агдамская мечеть была разграблена и сожжена после захвата армянскими вооруженными силами.

Затем делегация осмотрела стенды, установленные перед развалинами Агдамского драматического театра, на которых продемонстрированы фотографии района и его исторических памятников до оккупации.

Заместитель спикера итальянской палаты депутатов Этторе Розато сказал журналистам, что они увидели трагические последствия войны, ужасную картину разрухи.

"Здесь разрушены все дома и инфраструктура. В результате усилий государства и народа Азербайджана на эти земли вернется жизнь. Разрушенные дома будут отстроены заново, начнется экономическое развитие. Верим, что, когда мы приедем сюда через пять лет, перед нами будет совсем другая картина", - сказал заместитель спикера палаты.

Член Сената Италии Адольфо Урсо сказал, что целью визита делегации из депутатов, представляющих различные партии Италии, было формирование мнения о причинах возобновления войны, последствиях войны и условиях будущего сосуществования азербайджанского и армянского народов.

"В знак уважения к человеческим и религиозным ценностям важно сначала выяснить, что такое истина. Правда, которую мы видим, заключается в том, что здесь было совершено преступление. Сотни тысяч ни в чем не повинных людей были изгнаны из своих домов. Азербайджан вернул свои земли. Принятые международными организациями резолюции еще раз подтверждают, что эти территории являются азербайджанскими, а Азербайджан имеет право освободить эти земли от оккупации", - отметил Урсо.