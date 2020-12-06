Гуманитарный груз, который будет доставлен в Ханкенди, прибыл в международный аэропорт Гянджи (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Гуманитарный груз, отправленный Российской Федерацией в целях доставки в Ханкенди на основании соглашения с Азербайджанской Республикой, доставлен в воскресенье в международный аэропорт Гянджи.
Как сообщает Trend, гуманитарная помощь отправилась по установленному маршруту Гянджа-Барда-Агдам-Ханкенди.
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Гуманитарный груз, который будет доставлен в Ханкенди, прибыл в международный аэропорт Гянджи (ФОТО)
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