Эту победу подарили нам героические сыны Азербайджана, отдав за нее жизни и пролив кровь - депутат

Политика 7 декабря 2020 16:40 (UTC+04:00)
Эту победу подарили нам героические сыны Азербайджана, отдав за нее жизни и пролив кровь - депутат

БАКУ /Trend/ - За 44 дня войны Азербайджан вписал новую страницу в мировую военную историю. Начав контрнаступательную операцию в ответ на армянские провокации, победоносная азербайджанская армия подарила народу большую радость победы. Безусловно, эта великая победа достигнута кровью и жизнями героических сынов Азербайджана.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Афет Гасанова.

Депутат отметила, что азербайджанская армия нанесла сокрушительные удары по армянским вооруженным силам, показала всему миру героизм и патриотизм азербайджанского народа: «Как отмечено в информации министерства обороны о погибших и раненых военнослужащих в Отечественной войне, оккупированные земли были освобождены кровью и жизнями шехидов. В Отечественной войне погибло 2783 военнослужащих, более 100 человек считаются пропавшими без вести, в медицинских учреждениях продолжается лечение 1245 военнослужащих. Да упокоит Аллах души шехидов, дарует скорейшего исцеления раненым, и поможет найти пропавших без вести военнослужащих».

Афет Гасанова напомнила, что почти 30 лет ВС Армении строили укрепительные и оборонительные сооружения на оккупированных территориях, потому что хорошо знали, что Азербайджан никогда не смирится с тем, чтобы его земли, хозяева которых в один прекрасный день вернутся, оставались под оккупацией. Поэтому они всячески пытались занять оборону, построив «непроходимые», по их мнению, укрепления. Мировые военные эксперты тоже говорили о непроходимости этих линий обороны. Но доблестная азербайджанская армия перечеркнула все планы армянских ВС, и за короткое время прорвала все их «укрепления».

Гасанова отметила, что Армения понесла большие потери и, в конечном итоге, была вынуждена капитулировать. Этот успех был достигнут за счет глубоко продуманной военной стратегии, искусно проведенных военных операций, боевой тактики, позволяющей контролировать ситуацию, высокого профессионализма Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, необходимых вмешательств и корректировок».

Депутат отметила, что в Азербайджане всегда чтят светлую память шехидов, семьям шехидов уделяется большое внимание, они окружены заботой государства: «По распоряжению Президента Азербайджана «О почтении памяти шехидов Отечественной войны» в Азербайджане 4 декабря 2020 года в 12:00 часов была объявлена минута молчания. Наши шехиды всегда будут жить в наших сердцах, мы всегда будем помнить их».

Афет Гасанова предложила создать открытые музеи на освобожденных от оккупации территориях: «Считаю, что на местах разрушений, независимо от их назначения, должны быть созданы музеи под открытым небом, чтобы они, располагаясь рядом с современными зданиями, все время напоминали будущим поколениям и всему миру о преступлениях, совершенных армянами».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

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