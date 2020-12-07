В Азербайджане названа дата отмены комендантского часа
БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис (парламент) Азербайджана в ходе очередного заседания 11 декабря рассмотрит решение об утверждении Указа Президента Азербайджана "Об отмене комендантского часа с 00:00 12 декабря".
Как сообщает в понедельник Trend, на заседании также будет рассмотрен вопрос назначения председателя Счетной палаты Азербайджана.
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