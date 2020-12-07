Президент Ильхам Алиев: Азербайджан пригласил компании дружественных стран для участия в широкомасштабной созидательной работе

БАКУ/Trend/ - Сейчас начинается восстановительный период, будет проведена широкомасштабная созидательная работа. Конечно, азербайджанские компании будут участвовать в этом деле в первую очередь. Мы также пригласим компании дружественных нам стран, точнее, уже пригласили. Мне очень хотелось бы, чтобы итальянские компании приняли активное участие в этой работе, то есть, восстановлении и реконструкции. Итальянской стороне уже направлены такие предложения.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

«Сейчас в нашей стране начинается новый период, мы вновь отстроим все эти регионы. Уже предпринимаются первые шаги, дан старт первым инфраструктурным проектам. Но, можно сказать, что картина, которую вы увидели в Агдаме, наблюдается на всех освобожденных землях. Ни одного уцелевшего здания не осталось ни в городе Физули, ни в городе Джебраил. В таком же состоянии находятся Зангилан и Губадлы. В Кельбаджарском и Лачинском районах армянское государство проводило политику незаконного заселения. Это тоже считается военным преступлением, действием, противоречащим Женевским конвенциям. Поэтому в этих районах некоторые дома в ряде населенных пунктов сохранились. Там жили армяне. Однако с 10 ноября по 1 декабря – за этот отрезок времени они должны были покинуть данные регионы – они совершили варварство и там, сожгли, разрушили дома. Хотя эти дома были построены не ими, а азербайджанцами, которые жили там до того времени – 30 лет назад. Сожгли леса, вырубили деревья, то есть, на глазах всего мира совершили вандализм. Международные медиа структуры также подготовили и распространили репортажи об этом. Сегодня весь мир увидел, с какими вандалами столкнулся Азербайджан, который, в одиночку ведя войну с этими вандалами, восстановил свою территориальную целостность», - отметил Президент Ильхам Алиев.