Президент Ильхам Алиев: Мы пришли к договоренности о создании Итальяно-азербайджанского университета

БАКУ/Trend/ - Мы пришли к договоренности о создании Итальяно-азербайджанского университета.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи с делегацией во главе с заместителем председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато.

«У нас большие планы, связанные и с гуманитарной сферой, и уже реализовано много проектов. В рамках моего государственного визита в Италию также было обсуждено сотрудничество в области образования. Мы пришли к договоренности о создании Итальяно-азербайджанского университета. По возвращении в Баку я дал соответствующие указания в связи с этим. Считаю, что в ближайшее время будет построено и здание для университета. Я держу этот вопрос под контролем, мне регулярно предоставляют информацию по этому вопросу. Должен также сказать, что, как мне сообщили, там будут функционировать несколько факультетов. Посмотрев этот список, я увидел, что там нет архитектурного факультета, и предложил добавить его. Потому что итальянская архитектура – это общечеловеческая ценность, а строительный сектор, получивший широкий размах в нашей стране, конечно, должен иметь современный облик. Молодежь, которая будет учиться в Итальяно-азербайджанском университете, конечно, внесет особый вклад в связи между двумя странами», - сказал глава государства.