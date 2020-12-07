Было трудно поверить, что в Агдаме когда-то жили люди - Этторе Розато
БАКУ/Trend/ - Было трудно поверить, что в Агдаме когда-то жили люди.
Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал заместитель председателя Палаты депутатов Италии Этторе Розато в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Заместитель председателя Палаты депутатов Парламента Италии Этторе Розато выразил соболезнования в связи с погибшими во время конфликта мирными гражданами Азербайджана, коснулся визитов в Гянджу и Агдам. Он отметил, что стал свидетелем разрушений, учиненных в Агдаме за 30 лет оккупации: «Было трудно поверить, что здесь когда-то жили люди».
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