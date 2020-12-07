В результате провокаций ВС Армении погибли 100, получили ранения 416 мирных жителей - Генпрокуратура Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Генеральная прокуратура Азербайджана представила статистические данные о преступлениях, совершенных против мирного населения с 27 сентября по седьмое декабря в результате армянских провокаций.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана, в результате обстрелов азербайджанских населенных пунктов вооруженными силами Армении из тяжелых артиллерийских и ракетных систем 100 мирных жителей были убиты, 416 ранены. Помимо этого, в результате интенсивного артиллерийского и ракетного обстрелов ВС Армении территории Азербайджана в аварийное состояние пришли 4 186 частных домов, 135 многоквартирных домов и 548 гражданских объектов.

Отметим, что стремительно отступая перед сокрушительными ответными ударами отважной азербайджанской армии в ходе Отечественной войны, армянская сторона, грубейшим образом нарушив нормы и принципы международного права, в том числе Женевские конвенции от 1949 года и дополнительные протоколы к ним, резолюции и постановления Совета безопасности ООН, намеренно взяв на прицел мирное население, подвергла интенсивному обстрелу азербайджанские города и населенные пункты, в том числе находящиеся далеко за пределами зоны боевых действий.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)