Азербайджан и Италия близкие друзья и стратегические партнеры - спикер Милли Меджлиса (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Италия близкие друзья и стратегические партнеры.

Об этом спикер Милли Меджлиса (парламент) Сахиба Гафарова сказала на сегодняшней встрече с делегацией, возглавляемой заместителем председателя Палаты депутатов парламента Италии Этторе Росато, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Милли Меджлис.

Спикер отметила, что этот визит служит углублению связей между странами и парламентами: «Отрадно, что сотрудничество, исторически обладающее древними корнями, поднялось на качественно новый уровень после восстановления независимости Азербайджана. В достижении связей этого уровня важную роль сыграли взаимные визиты президентов и проведенные переговоры. Подписанные между странами документы составляют прочную правовую базу отношений».

Председатель парламента Азербайджана отметила, что связи в политической, экономической, культурной сферах развиваются по нарастающей: « Продолжение политического диалога положительно влияет на углубление экономического сотрудничества. И неслучайно, что Италия самый важный торговый партнер Азербайджана в Европе. Только в прошлом году товарооборот между странами составил 6 млрд долларов США. С января по октябрь текущего года этот показатель составил 4,2 млрд долларов США».

На встрече Гафарова рассказала о высоком уровне сотрудничества в культурной, гуманитарной, научной и образовательной сферах. Было подчеркнуто, что проекты, осуществляемые в Италии Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой как президентом Фонда Гейдара Алиева и посла доброй воли ИСЕСКО и ЮНЕСКО, хорошо известны широкой общественности.

Спикер парламента Азербайджана высоко оценила визит итальянских депутатов в Азербайджан во время, когда в мире свирепствует пандемия, их поездки в Гянджу и Агдам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)