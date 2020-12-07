Председатель правления «Конутдер» и «Сур Япы» поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Председатель правления «Конутдер» и «Сур Япы» З.Алтан Эльмас направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает в понедельник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Хочу искренне подчеркнуть восхитивший мир и заслуживающий одобрения образец лидерства, проявленный Вами в 44-дневной контрнаступательной операции, осуществленной Азербайджанской армией для освобождения оккупированных земель. Успех, золотыми буквами вписанный под Вашим лидерством в историю Вооруженных сил Азербайджана, активная поддержка народом своего государства и армии еще раз продемонстрировали миру несокрушимый боевой дух. Эта операция является героической летописью, продемонстрировавшей всему миру мощь Азербайджанской армии. От своего имени и от имени моей страны сердечно поздравляю в Вашем лице нашу братскую родину Азербайджан.

Уважаемый господин Президент.

Ежедневно мы становимся свидетелями важных успехов, достигнутых развивающимся Азербайджаном под Вашим сильным лидерством. Мы разделяем радость и горе в наших странах, сердца которых бьются в унисон. У нас одна цель - еще больше укреплять стратегические связи, основанные на принципе «Одна нация, два государства».

Возглавляемая мной фирма «Сур Япы» продолжает работать в области жилищного строительства как в Турции, так и в Европе. Наша фирма, обладающая более чем четвертьвековым опытом, является одной из передовых в строительном секторе. Проект «Анталья», реализованный нами в Анталье совместно с Министерством окружающей среды и градостроительства и муниципалитетом этого города, сегодня считается крупнейшим градостроительным проектом в Европе. Строительство «умного города» с территорией 1,3 миллиона квадратных метров, где будут жить примерно 70 тысяч человек, и площадью строений в 2,5 миллиона квадратных метров, осуществлено на основе экологических подходов. Проект «Анталья» служит образцом для всего мира с точки зрения как модели градостроительства, так и функций «умного города». Наш проект своими «умными технологиями», служащими охране окружающей среды, удостоен многочисленных наград на национальном и международном уровнях. Своим проектом «Анталья» мы являемся единственной компанией в Турции, реализовавшей проект в масштабах целого города.

В то же время мы осуществляем активную деятельность и в энергетической сфере. Производя электроэнергию на наших станциях возобновляемой энергии, в основном водной и ветряной, мы также вкладываем новые инвестиции.

Хочу особо подчеркнуть намерение выполнить в рамках сотрудничества и солидарности задачи по восстановлению Карабаха и прилегающих к нему районов, освобожденных Азербайджаном от оккупации, ликвидации ущерба и возрождению региона.

Пользуясь случаем, еще раз желаю дружественному и братскому народу Азербайджана здоровья, счастья, мира и благосостояния".