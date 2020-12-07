Письма главе государства: Господин Президент, мы гордимся Вами и одержанной победой

БАКУ /Trend/ - Продолжают поступать благодарственные письма Президенту, Верховному главнокомандующего Ильхаму Алиеву от граждан Азербайджана и соотечественников, проживающих за рубежом. В своих письмах они выражают признательность главе государства за одержанную победу в Отечественной войне, делятся счастьем и радостью в связи с этим знаменательным событием.

Trend со ссылкой на сайт Президента представляет некоторые из этих писем.

Агабек Азербайджани и Криста Азербайджани из Дюссельдорфа пишут: «Уважаемый господин Президент, уважаемая Мехрибан ханым, в истории Азербайджана есть величественные полководцы, подобно Солнцу сияющие во имя Отчизны. Таким победоносцем и отважным полководцем был общенациональный лидер Гейдар Алиев, по праву считающийся одним из самых выдающихся политических деятелей минувшего столетия. Будучи свидетелем и непосредственным участником исторических перипетий ХХ века, Гейдар Алиев сумел правильно оценить политическую обстановку в период войны. Гейдар Алиев вошел в историю XX века как великий лидер азербайджанского народа, государственный деятель мирового масштаба.

Азербайджанскому народу прекрасно известно, что Президент Ильхам Алиев является блистательным воспитанником школы Гейдара Алиева, поистине всенародным лидером. Господин Президент, под Вашим руководством в Азербайджане претворены в жизнь системные и последовательные реформы, достигнут значительный подъем в развитии страны по всем направлениям. Сокрушительная победа азербайджанского народа над армянским фашизмом является олицетворением мужества и доблести азербайджанской армии, достойно выполнившей Ваш приказ, бесконечной любви к Родине наших шехидов, павших во имя свободы родного края, и терпения, выдержки азербайджанского народа, сплотившегося вокруг Вас в могучий кулак. Испокон веку армяне не имели родины, поскольку у Армении не было своей земли. Тем, кто не имеют родной земли, чуждо и чувство патриотизма. Азербайджанский народ - олицетворение победы. У нас есть своя страна, своя Родина. Флаг Азербайджана является символом свободы и независимости. Какое счастье, что у нас есть такой несокрушимый лидер как Ильхам Гейдар оглу Алиев. Господин Президент, поздравляю Вас и Мехрибан ханым с блистательной победой. Да здравствует наша победа!».

В письме жителя Баку Пярвина Мустафаева говорится: «Уважаемый Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий, никаких слов не хватит, чтобы выразить нашу признательность. Вовек не сотрутся из памяти народной счастливые дни, которые Вы подарили всем нам. Много радостных дней ждет нас впереди, ведь Вы выполнили все данные народу обещания. Я всегда верил, что Президент с помощью Аллаха положит конец нашей 30-летней тоске, исполнит наше заветное желание. Господин Президент, желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Честь Вам и хвала! Пусть улыбка не сходит с Вашего лица, уважаемый Верховный главнокомандующий!».

Житель Гянджи Илькин Багиров пишет: «Многоуважаемый господин Президент, от имени всей моей семьи и от себя лично выражаю Вам глубокую признательность за освобождение наших земель от армянских агрессоров. Спасибо, что Вы выполнили завет Гейдара Алиева. Желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов во всех делах. Молю Всевышнего упокоить души наших отважных сынов, ставших шехидами, и ниспослать исцеления раненым».

Фидан Гараева из Гядабея пишет: «Непобедимый Верховный главнокомандующий, благодарю Вас за историческую победу, подаренную азербайджанскому народу. Мы очень счастливы, ведь у нас такой мудрый, искренний, ценящий свой народ Президент, как Вы. Вы всегда проявляли заботу о нас, были рядом с народом. И мы всегда с Вами, господин Президент. Пусть Всевышний хранит Вас и весь азербайджанский народ! Да здравствует могучий Азербайджан!».

В письме жительницы Билясувара Сеидханым Нуриевой говорится: «Уважаемый господин Президент, мой сын Бабаев Нихад Акиф оглу героически погиб 29 октября 2020 года при выполнении боевого задания в Физулинском направлении. Господин Президент, освобождение наших земель было заветным желанием моего сына и всей нашей семьи. Желаю Вам успехов в правой борьбе за освобождение наших земель. От имени всех матерей шехидов выражаю Вам признательность. Да хранит Вас Всевышний!».

Житель Кяльбаджара Акиф Керимов пишет: «Верховный главнокомандующий-победоносец! Я очень хотел принять участие в боях за освобождение наших земель, но мне не выпала такая честь, хоть я и прошел регистрацию в военкомате. Уважаемый господин Президент, поздравляю Вас и весь наш народ с победой. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. С Днем Победы!».

Жительница Физули Зибенде Гахраманова пишет: «Многоуважаемый Президент, непобедимый Верховный главнокомандующий! Как гражданка и педагог, я безмерно признательна Вам за то, что Вы положили конец нашей 27-летней тоске по родным землям и освободили в том числе Агдамский район, уроженкой которого я являюсь. Разумеется, в письме не выразить все одолевающие меня чувства. Считаю себя самым счастливым человеком, ведь мне довелось быть свидетельницей освобождения наших земель от врага. Это счастье даровала нам победоносная Азербайджанская армия под Вашим могучим, несокрушимым командованием. Как педагог, я очень рада, что ребята, многим из которых мне довелось преподавать, кипучая энергия которых порой вызывала во мне недовольство, смогли направить свою энергию на борьбу с врагом и одержать сокрушительную победу. Молю Всевышнего упокоить души наших шехидов, ниспослать исцеление ветеранам и продолжающим службу военнослужащим. Да хранит Всевышний Вас и всю Вашу семью. Господин Президент, эта война не только явила мощь армии Азербайджана, но и стала образцом ведения боевых действий, заставившим страны мира пересмотреть свои системы атаки и обороны, и положившим конец старой военной тактике. Да здравствуют народ Азербайджана и славная Азербайджанская армия! Вы - навеки наш Президент! Желаю Вам успехов в государственной деятельности».

Егяна Бадалова из Саатлинского района пишет: «Уважаемый господин Ильхам Алиев, мы гордимся Вами. Как мать, я безмерна признательна Вам. Я работаю в больнице. По долгу службы, мне довелось общаться с получившим ранение солдатом нашей армии. Сказанное им вторит нашим сердцам - солдаты, их родители, все без исключения гордятся Вами. Вы - навеки наш Президент. Мой сын работает в отделении полиции Саатлинского района. Он всегда готов встать на защиту народа и Родины. Да хранит Вас Всевышний!».

Мирзакиши Джафаров из Джалилабада пишет: «Уважаемый господин Президент, мне 80 лет. Долгие годы я работал бригадиром в колхозах и совхозах и неизменно перевыполнял государственный план. Вы - первый после Шаха Исмаила Хатаи деятель, силой вернувший наши захваченные земли их истинному владельцу. Хатаи добился триумфа с мечом в руках, а Вы одержали сокрушительную победу современным оружием, навеки вписав свое имя в историю Азербайджана. Я и 10 тысяч жителей села Гюнешли Джалилабадского района безмерно признательны Вам. Господин Президент, мы, жители села Гюнешли, хотим на свои средства установить Вам памятник на въезде и выезде из нашего села. Этот монумент станет своего рода маяком для будущих поколений, образцом, на который следует равняться. Да пребудет Всевышний с Вами и народом Азербайджана!»

В письме бардинца Азиза Аллахвердиева говорится: «Непобедимый Верховный главнокомандующий, благодаря Вам и отважным бойцам азербайджанской армии был освобожден живописный край Азербайджана – Кяльбаджар. Мы безмерно благодарны Вам за подаренную нам радость. Какое счастье, что есть Вы и славная армия Азербайджана. Мы гордимся Вами, господин Президент! Вместе мы – сила! Да здравствует Азербайджан!».

Житель Исмаиллы Мехман Ашрафли пишет: «Непобедимый Верховный главнокомандующий, несокрушимый сын азербайджанского народа, наше бьющееся сердце, отважный полководец, светлый образ которого навеки запечатлен в наших сердцах, мы до конца дней своих благодарны Вам за подаренную нам радость победы. Вы доказали всему миру, что азербайджанский народ могуч и несокрушим. Благодаря Вашей дальновидной политике, мы, лачинцы, вернулись на родные земли – в Лачин, Карабах. До сих пор не верится, что мы больше не вынужденные переселенцы. Мы гордимся Вами! Да хранит Вас Всевышний. Мы с Вами! Карабах – это Азербайджан!».

Масаллинец Сеид Велиев пишет: «Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за подаренные нам счастливые дни. Мы всей семьей поддерживаем Вас. Вы - самый правильный выбор азербайджанского народа. Отныне во всем мире нас знают, как народ-триумфатор, одержавший победу и освободивший родную землю от ненавистного врага. Душа общенационального лидера Гейдара Алиева ликует, потому что его путь успешно продолжает достойный преемник. Господин Президент, мы ждем от Вас радостных вестей. Вы - опора азербайджанского народа. Мы благодарны вам за неустанную деятельность во благо нашей страны. Да здравствует Верховный главнокомандующий! Да хранит Вас Всевышний!».

В письме жителя Агджабеди Ягуба Асадова говорится: «Уважаемый господин Верховный главнокомандующий! От всей души поздравляю Вас, нашу доблестную армию и народ с победой. Это - победа каждого из нас, победа азербайджанского народа. Выражаю признательность Вам и доблестной азербайджанской армии. Пусть Всевышний хранит детей Ваших. Да здравствует Азербайджан! Да здравствует господин Верховный главнокомандующий! Карабах - наш!».

Житель Баку Джебраил Гамбаров пишет: «Уважаемый господин Президент. Начатая 27 сентября справедливая война за Нагорный Карабах увенчалась нашей исторической победой. Эта победа, золотыми буквами вписанная в страницы истории, показала мощь и силу Азербайджана не только врагу, но и всем странам мира. Благодаря Вашей решимости и героизму отважных сыновей Азербайджана 30-летний нагорно-карабахский конфликт завершился нашей славной победой. Проявив высокий профессионализм на дипломатической арене, решительность и твердую волю, Вы отважно преодолели оказываемое давление и ни на миг не отступили от своей принципиальной позиции. Мы вновь стали свидетелями единства народа и Президента, армии и народа. Уважаемый господин Президент, каждый из нас гордится Вами, гордится одержанной победой. Эту историческую победу и безграничную радость подарили нам Вы - Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев и славная Азербайджанская армия. От имени молодежи Ясамальского района выражаю Вам безмерную признательность. Мы всецело верим Вам. Да хранит Вас Всевышний!».

Житель Баку Гардашхан Зейналов пишет: «Многоуважаемый господин Президент, поздравляю Вас с освобождением наших земель от армянской оккупации. Желаю Вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Уважаемый Президент, проводимая Вами политика, Ваши выступления и дипломатичные ответы на порой провокационные вопросы иностранных журналистов восторгают нас. Народ верит в Вас и полностью поддерживает. Победа, достигнутая 10 ноября 2020 года, ознаменовала новый этап в истории Азербайджана. Эта победа навеки в нашей памяти. Вы – навеки наш Президент, мы желаем присвоения Вам звания Национального героя. Такова воля всего народа. Да здравствует Верховный главнокомандующий Ильхам Гейдар оглу Алиев! Карабах – это Азербайджан!».