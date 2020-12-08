По инициативе Президента Ильхама Алиева новая станция Бакинского метрополитена будет называться "8 Ноября"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил с инициативой о том, чтобы в связи с Днем победы, который будет отмечаться ежегодно 8 ноября, новая станция метро называлась "8 Ноября", сообщает Trend во вторник со ссылкой на Кабмин.

"В соответствии с инициативой Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева новая станция метро, расположенная по адресу: Насиминский район, ул. Джейхуна Салимова, 1065 квартал, будет называться "8 Ноября", - говорится в постановлении Кабмина.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)