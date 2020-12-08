Азербайджанский посол дал жесткий ответ на ложь главы МИД Армении (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В городе Ханой состоялась церемония открытия Международной конференции "Усиление роли женщин в установлении и защите мира: от обязательств к результатам", которая была совместно организована ООН и министерством иностранных дел Вьетнама.

Как сообщили во вторник Trend в посольстве Азербайджана во Вьетнаме, мероприятие было организовано как в обычном, так и в виртуальном форматах, и в нем приняли участие главы МИД различных стран и их заместители, представители ООН и других международных организаций, различных НПО, а также эксперты.

Выступая на мероприятии, министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, исказив информацию, связанную с контрнаступательными операциями Азербайджана с 27 сентября в ответ на очередной акт агрессии Армении, предоставил участникам мероприятия ложную информацию и выдвинул необоснованные обвинения в адрес Азербайджана и Турции.

В ответ на выступление главы МИД Армении посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов, взяв слово, подчеркнул, что озвучивание обвинений в адрес Азербайджана и Турции неприемлемо. Решительно отвергнув обвинения армянского министра, посол подчеркнул, что оккупация Арменией 20% территории Азербайджана - факт, известный международному сообществу. Он довел до сведения участников мероприятия, что в 1993 году Совет Безопасности ООН принял четыре резолюции, призывающие к немедленному, полному и безоговорочному выводу армянских войск с территории Азербайджана, и положения этих документов на протяжении 27 лет оставались нереализованными.

Анар Иманов отметил, что в результате 44-дневной Отечественной войны, начавшейся в ответ на продолжающуюся агрессию вооруженных сил Армении, Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность, чем обеспечил выполнение соответствующих резолюций СБ ООН. Посол подчеркнул, что в результате обстрелов армянскими ВС мирных азербайджанских городов и сел погибло, а также получило ранения большое количество жителей, в том числе женщин и детей. Анар Иманов также проинформировал участников мероприятия о Ходжалинском геноциде.

(Текст: Турал Гараджаев)