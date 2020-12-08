Создается Фонд помощи армии Азербайджана - Указ
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал указ о создании Фонда помощи армии Азербайджана и упразднении указа от 17 августа 2002 года "О создании Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана".
Согласно указу, утверждено "Положение о Фонде помощи армии Азербайджана" и упразднен указ Президента Азербайджана №755 от 17 августа 2002 года "О создании Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана".
Кабинету министров поручено обеспечить перевод средств, оставшихся на балансе Фонда помощи Вооруженным силам Азербайджана на день его упразднения, на специальный казначейский счет Фонда помощи армии Азербайджана; решить другие вопросы, вытекающие из этого указа.
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