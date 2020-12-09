Оглашен порядок сбора и использования средств Фонда помощи армии Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Стали известны детали Положения о Фонде помощи армии Азербайджана, созданного указом Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает в среду Trend, Положение регулирует отношения по формированию, управлению и использованию средств Фонда помощи армии Азербайджана.

Целью фонда является обеспечение развития Азербайджанской армии в соответствии с современными требованиями, укрепление ее материально-технической базы и дальнейшее усиление социальной защиты военнослужащих.

Распорядителем средств Фонда является министерство обороны Азербайджана.

Финансовый источник Фонда

Средства Фонда формируются за счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц, а также других источников, не запрещенных законом.

Средства Фонда формируются в азербайджанских манатах и ​​иностранной валюте.

Направления использования средств фонда

- развитие материально-технической базы Азербайджанской армии;

- закупка военной техники, оружия и боеприпасов;

- разработка, испытания, производство, ремонт и модернизация продукции военного назначения;

- организация военно-научных исследований и опытно-конструкторских работ;

- решение социальных и бытовых проблем военнослужащих;

- подготовка профессиональных военных кадров и их дополнительное образование.

Средства Фонда не могут быть использованы в целях, не предусмотренных настоящим Положением.

Сбор и использование средств фонда

Для сбора и использования средств Фонда по назначению открывается специальный казначейский счет Государственного казначейского агентства при министерстве финансов Азербайджана, Государственное казначейское агентство открывает банковские счета в кредитных организациях в азербайджанских манатах и ​​иностранной валюте.

Использование средств Фонда в соответствии с направлениями расходов, установленными настоящим Положением, осуществляется с согласия Президента Азербайджана.

Предложение (ходатайство) министерства обороны об использовании средств Фонда в соответствии с направлениями расходов, определенными настоящим Положением, направляется на утверждение Президенту Азербайджана, и в случае одобрения предложения (ходатайства), выделение средств из Фонда оформляется приказом министра обороны Азербайджана.

Государственное казначейское агентство осуществляет финансирование на основании приказа и заказов по платежам министерства обороны.

Министерство обороны осуществляет закупки за счет средств Фонда в соответствии с законом Азербайджана "О государственных закупках".

Государственное казначейское агентство раз в месяц представляет в министерство обороны отчеты об использовании средств Фонда и неизрасходованных средствах, оставшихся на счетах Фонда. Министерство обороны представляет полугодовые и годовые отчеты об использовании средств Фонда Президенту Азербайджана.