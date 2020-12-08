Ни одна мировая система здравоохранения не обладает безграничными возможностями - Шахмар Мовсумов

БАКУ /Trend/ - Система здравоохранения Азербайджана функционирует с большой нагрузкой.

Как передает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров сказал помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, сегодня в Азербайджане зафиксированы свыше четырех тысяч новых случаев инфицирования. Система здравоохранения страны пока справляется с таким количеством пациентов, но ни одна система здравоохранения ни одной страны в мире не обладает безграничными возможностями.

"Я имею постоянный контакт с больницами и вижу, что врачи находятся в очень напряженной ситуации. Если вирус будет распространяться и дальше, то могут возникнуть трудности с госпитализацией пациентов, с доставкой лекарств.

Наша система здравоохранения находится под большой нагрузкой. Это должен понимать каждый. Так же, как мы были едины в войне, мы должны быть едины в этом вопросе. Только тогда мы сможем победить коронавирус", - добавил Шахмар Мовсумов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)