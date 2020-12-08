Минобороны Азербайджана обнародовало список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне
БАКУ /Trend/ - В дополнение к информации Министерства обороны Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года о 2783 военнослужащих Вооруженных сил, павших шехидами в Отечественной войне, сообщаем, что до сегодняшнего дня были похоронены 2723 шехида.
Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
"Представляем к сведению фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения похороненных шехидов.
Продолжаются работы по поиску числящихся пропавшими без вести военнослужащих и идентификации лиц, личности которых не установлены.
Информация об этом периодически будет предоставляться общественности.
Да упокоит Аллах души всех наших шехидов!
Склоняем голову перед памятью наших шехидов!", - сказали в министерстве.
Список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне