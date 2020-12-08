Председатель Народного собрания Дагестана поздравил Президента Ильхама Алиева
БАКУ /Trend/ - Председатель Народного собрания Республики Дагестан Российской Федерации Хизри Шихсаидов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:
"Глубокоуважаемый Ильхам Гейдарович!
Терпение азербайджанского народа вознаграждено сполна.
Азербайджанская Республика восстановилась в исторических границах. Это произошло благодаря вере незабвенного общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в то, что это произойдет. Жизнь еще раз подтвердила Вашу способность как Президента Азербайджана решать самые сложные вопросы во имя народа и адекватно отвечать на любые вызовы.
Военный парад, который пройдет 10 декабря в Баку - это символ мужества, отваги и единства многонационального азербайджанского народа, его преданности своей истории и своему Отечеству.
Желаю братскому Азербайджану мира и процветания", - говорится в письме.