Посол Афганистана в Азербайджане поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Посол Афганистана в Азербайджане Хейруллах Спеланай направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает во вторник Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

От имени афганцев, проживающих в Азербайджане, и от себя лично сердечно поздравляю Вас и весь азербайджанский народ с освобождением земель, победным завершением войны. Наконец азербайджанский народ освободил земли своих предков после 28-летней оккупации.

Возношу молитвы Всевышнему Аллаху за упокоение душ шехидов, отдавших жизни во имя освобождения земель от оккупации.

Пусть на Ваших прекрасных, свободных и плодородных землях всегда царят мир и благополучие. Пусть еще более укрепляются дружба и братство между народами Афганистана и Азербайджана.

Карабах – это Азербайджан!" - говорится в письме.