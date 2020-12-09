В Азербайджане утвержден список структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление» (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении списка информационных систем и ресурсов государственных органов (структур) и других соответствующих структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».

Как передает в среду Trend, в соответствии с указом, в связи с исполнением закона «О мерах по совершенствованию управления в сфере усыновления» № 393 от 10 декабря 2018 года утверждается «Список информационных систем и ресурсов государственных органов (структур) и других соответствующих структур, которые будут интегрированы в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление».

Согласно указу, владельцы либо операторы информационных систем или ресурсов, предусмотренных в Списке, во время интеграции этих информационных систем и ресурсов в подсистему «Дети, лишенные родительской опеки, и усыновление» должны учитывать требования Правил формирования, ведения, интеграции и архивации государственных информационных ресурсов и систем, утвержденных указом Президента Азербайджана №263 от 12 сентября 2018 года.

Государственному агентству по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана поручено обеспечить координацию с информационными системами и ресурсами, предусмотренными в Списке, посредством информационной системы «электронное правительство».