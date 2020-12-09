Сенат Канады отклонил инициативу проармянских сенаторов "о признании независимости" т.н. "НКР"

БАКУ /Trend/ - В Сенате Канады прошли обсуждения по вопросу "признания независимости" т.н. "НКР".

Как сообщает в среду Trend, несмотря на усилия некоторых сенаторов, резолюция по данному поводу большинством голосов была отклонена.

Комментируя это, проармянский сенатор Лео Лусакос отметил, что это "печальный день для армянского народа".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)