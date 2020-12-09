Политическая позиция Италии основана на резолюциях ООН – госсекретарь МИД Италии

БАКУ/Trend/ - Мы очень старались не придавать событиям [Вторая карабахская война] какую-либо политическую окраску. Мы просто старались рассказать нашей стране правду о том, что происходит.

Как сообщает в среду Trend, об этом, в частности, сказал государственный секретарь министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии, сопредседатель совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией Манлио Ди Стефано в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Несмотря на то, что мой визит продлится всего 24 часа, я благодарю Ваше правительство за его организацию в полной мере. Вчера я уже провел встречу с министром иностранных дел. Я остался доволен, и мы провели обмен мнениями по вопросам, относящимся ко многим сферам. Сегодня у меня будет возможность встретиться с другими министрами. Это реальное проявление сотрудничества между нами. Позвольте мне сначала выразить Вам и Вашему народу наши соболезнования в связи с жертвами войны. Это была действительно ожесточенная война, и мы в Италии с большим беспокойством наблюдали за ней. Трудно даже представить, в какой степени эта война ощущалась в Италии, потому что мы считаем этот регион мира очень близким себе в любом смысле.

Мы очень старались не придавать событиям какую-либо политическую окраску. Мы просто старались рассказать нашей стране правду о том, что происходит. Рад, что вы также положительно оценили нашу политическую позицию, которая основана на резолюциях ООН, словом, на том, что написано в документах. Конечно же, подписание соглашения о прекращении огня принесло всем нам облегчение. Мы считаем, что это был первостепенный и самый важный вопрос. Потому что, как вы знаете, тот факт, что число жертв не растет, всегда всеми приветствуется. В настоящее время мы выражаем готовность обеспечить свои возможности в содействии выполнению положений трехстороннего Заявления. Считаем, что это хорошая отправная точка для всей работы, которую мы будем выполнять в дальнейшем», - сказал он.